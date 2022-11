"Es geht darum, den Wintersport in die Großstadt zu holen, den Schnee wieder in die Bundeshauptstadt zu bringen", erklärte Stadlober im Rahmen des Ski-Weltcup-Auftakts in Sölden. Doch wie sind die Äußerungen der 59-Jährigen einzuordnen?

Dass die Weltcup-Elite um Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi und Co. in den kommenden Jahren in der Stadt an der Donau eifrig Schanzenrekorden nachjagen ist eher unwahrscheinlich.

"Die Pläne, so wie ich sie kenne, drehen sich um eine Nachwuchs-Schanze und nicht um einen Bergisel", kommentierte König die Gedankenspiele des ÖSV gegenüber "LAOLA1". Demnach würde man an eine 50-Meter-Anlage denken, auf der Wettkämpfe für Jugendliche ausgetragen werden könnten. "Aber es wird keine 90- oder 100-Meter-Schanze", unterstrich er.

Vielmehr wolle man der Nachwuchsförderung in der eigenen Region unter die Arme greifen. "Eine größere Schanze nach Wien zu stellen und dort ein Mal im Jahr ein Weltcup-Event auszutragen ist vielleicht relevant für den Skisport österreichweit. Aber wenn es keine Schanze für Kinder gibt und wir diesen nicht die Möglichkeit geben, den Sport ausüben zu können, dann ist es für den Skisport in Wien irrelevant", stellte König klar.

Nachhaltigkeit übertrifft Faszination

Neben einer möglichen Infrastruktur für Skispringer stand auch ein Interesse am Big-Air-Weltcup der Snowboarder und Ski-Freestyler im Raum. Aber auch hier trat König im Interesse der Nachhaltigkeit auf die Bremse.

"Das ist ein Event, mit dem man als Verband theoretisch Geld verdienen kann. Aber für uns ist entscheidend, dass wir Sportstrukturen haben: Infrastruktur, Trainingsmöglichkeiten, Konzepte, Abläufe", so König. "Die Faszination ist sicher da, wenn das unterm Riesenrad stattfindet und ich denen dort zuschaue, aber wenn ich dann keine Möglichkeit habe, diesen Sport auch selbst auszuüben, dann ist das nicht nachhaltig."

Nichtsdestotrotz will der ÖSV Wien schon bald wieder im Weltcup-Kalender sehen. Angeblich soll ein Event im Herbst oder Winter 2024/25 angepeilt werden.

