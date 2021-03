Publiziert 28/03/2021 Am 11:02 GMT | Update 28/03/2021 Am 11:04 GMT

Dieser Prozess dauere allerdings und variiere von Person zu Person. Daher könne der norwegische Verband keine Angaben darüber machen, wann Tande endgültig aus dem künstlichen Koma erwache.

Tande, der am Freitag im Probedurchgang in Planica kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verlor und mit voller Wucht auf den Sprunghang knallte, sei laut den Ärzten weiter in stabilem Zustand.

Mehr in Kürze!

