Publiziert 26/03/2021 Am 10:46 GMT | Update 26/03/2021 Am 10:46 GMT

"Weitere Tests sollen heute wie geplant stattfinden", erklärte Guri Ranum Ekas weiter. Sobald es neue Informationen zum Zustand Daniel-André Tandes gebe, würde darüber informiert werden, ergänzte Ranum Ekas.

Tande liegt nach seinem Sturz mit einem Schlüsselbeinbruch und einer Lungenquetschung im Universitätskrankenhaus in Ljubljana. Am Donnerstag wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Clas Brede Braathen, der Teamleiter des norwegischen Skisprungteams, hatte anschließend im norwegischen Rundfunk "NRK" erklärt: "Daniel bleibt auf jeden Fall bis morgen im Koma, um den Stress für das Gehirn zu reduzieren."

Tande hatte am Donnerstag im Probedurchgang zum ersten von drei Einzel-Skifliegen beim Weltcup-Finale in Planica kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren und war mit voller Wucht auf den Aufsprunghang geknallt. Anschließend rutschte er regungslos hinunter in den Auslauf.

Planica Tande-Sturz schockiert Geiger und Co.: "Das ist lebensgefährlich" VOR 18 STUNDEN

Der 27-Jährige musste im Auslauf von Sanitätern intubiert werden und wurde per Helikopter ins Krankenhaus nach Ljubljana geflogen, wo er seitdem versorgt wird.

Das könnte Dich auch interessieren: Pointner exklusiv über Tande-Sturz: "Das ist die Gefahr des Skifliegens"

"Yeeeessss!" Eisenbichler stürmt mit Monsterflug aufs Podium

Planica DSV-Gala in Planica: Eisenbichler und Geiger fliegen aufs Podest VOR 19 STUNDEN