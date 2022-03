Skispringen

Planica - Karl Geiger betreibt im Finale im Kampf um den Gesamtweltcup Schadensbegrenzung: "Geht doch!"

Karl Geiger braucht beim vorletzten Saisonspringen in Planica im zweiten Durchgang eine Aufholjagd, um seine Chancen auf den Gesamtweltcup am Leben zu erhalten. Der Oberstdorfer fliegt auf 232,5 Meter und rückt von Platz 19 auf zwölf vor. Ryoyu Kobayashi kann er damit aber nicht gefährden, der Japaner wird am Freitag Fünfter und baut seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf 89 Punkte aus.

00:01:05, vor einer Stunde