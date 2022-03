Skispringen

Karl Geiger überzeugt im Teamfliegen auf der Letalnica in Planica mit guten Versuchen

Mit einem Versuch auf 229 Meter überzeugt Karl Geiger beim Teamfliegen in Planica im ersten Durchgang. Der Ex-Weltmeister zeigte sich auf der Letalnica-Schanze im Vergleich zum Einzelwettbewerb am Vortag deutlich verbessert und holte sich noch einmal Selbstvertrauen für das letzte Einzelfliegen am Sonntag. Hier gibt es den Versuch im Video.

00:01:02, vor einer Stunde