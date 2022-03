Skispringen

Peter Prevc stürzt im Rückwärtsgang - Slowene mit kurioser Panne bei Skifliegen in Planica

An seinem Sprung gab es eigentlich nichts auszusetzen. Mit respektablen 230,5 Metern schob sich Peter Prevc in der Qualifikation von Planica in die Top 10. Vielmehr sorgten die Sekunden nach seiner Landung für Aufsehen. Der Slowene kam dort auf kuriose Art und Weise zu Sturz.

00:01:16, vor 3 Stunden