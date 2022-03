Mit dem Teamfliegen auf der Letalnica-Schanze in Planica startet der letzte Mannschaftswettbewerb der Saison. In der Favoritenrolle sind die Weltmeister aus Slowenien.

Deutschland gewann bei der WM in Vikersund mit Severin Freund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger Silber. Im Vergleich zum WM-Team ist Constantin Schmid für Freund in der Mannschaft.

Im Einzel am Freitag lief es für die DSV-Adler allerdings enttäuschend. Lediglich Geiger und Wellinger erreichten den zweiten Durchgang.

Hier gibt es das Teamfliegen auf der Letalnica im Liveticker.

Zwischenstand nach Durchgang 1

1. Slowenien 782,3 Punkte

2. Norwegen 766,7

3. Österreich 742,3

...

5. Deutschland 675,7

10:25 Uhr - Geiger und Kraft

Sehr sauberer Flug von Karl Geiger auf 229 Meter. Damit bringt er Deutschland an Japan vorbei, und zwar recht deutlich. Und dann glänzt Stefan Kraft mit tollen 237,5 Metern. Damit geht Österreich hauchdünn an Polen vorbei. Aber da ist noch alles offen.

10:23 Uhr - Granerud und Lanisek

Halvor Egner Granerud hat super Verhältnisse. Und die nutzt er aus. Ganz starker Flug auf 244 Meter. Er kommt aus großer Höhe, kann den Telemark daher nicht mehr setzen. Und er ist wieder gefährlich nahe am Rand. Aber er steht den Versuch. Vor Anze Lanisek wird der Anlauf verkürzt. Er segelt sauber auf 222,5 Meter. Da war trotz des verkürzten Anlaufs mehr drin. Aber es reicht, um die Slowenen in Führung zu halten.

10:20 Uhr - Stoch und Ito

227 Meter für Kamil Stoch. Damit bleibt Polen voll auf Kurs. Und nun Daiki Ito für Japan, der heute seinen letzten Wettkampf bestreitet. Wohl deshalb ist er auf Position vier gesetzt, dass er gleich im Finale von seinem Team empfangen werden kann. Von seiner Topform ist er weit entfernt. 192,5 Meter für Ito.

10:18 Uhr - Kytosaho und Ammann

Niko Kytosaho kann mit 213 Metern durchaus zufrieden sein. Damit haben die Finnen gute Chancen, doch vor den Schweizern zu bleiben, was ein Erfolg wäre. Aber auch Simon Ammann lässt in diesem Zweikampf nicht locker. 217,5 Meter für den Eidgenossen, damit ist die Schweiz nach Durchgang eins knapp hinter den Finnen.

10:14 Uhr - Wellinger und Fettner

Guter Versuch von Andreas Wellinger auf 220,5 Meter. Der deutschen Mannschaft wird das zwar nicht mehr viel helfen, aber für ihn persönlich ist das ein bisher ordentliches Wochenende. Manuel Fettner erreicht 222 Meter. Das ist weniger als Zyla für Polen, aber auch aus einer niedrigeren Anlaufluke. Acht Punkte liegen die Österreicher aktuell hinter Polen.

10:11 Uhr - Forfang und Zajc

Da auch der Wind besser wird, wird der Anlauf verkürzt. Johann-André Forfang segelt auf starke 226 Meter. Damit ist Norwegen weiter sicher auf Kurs für mindestens Platz zwei. Und nun Timi Zajc für die Slowenen. Und trotz leichter Probleme am Schanzentisch segelt er auf 240,5 Meter. Glänzender Versuch des Slowenen. Damit geht das Team nun klar an die Spitze.

10:08 Uhr - Wolny und Kobayashi

Ganz starker Versuch von Jakub Wolny. 233,5 Meter für den Polen. Damit führt das Team natürlich klar. Aber nun schon Ryoyu Kobayashi für Japan. Ihn drückt es die Skispitzen leicht nach unten. Er erreicht aber dennoch sehr gute 234 Meter.

10:06 Uhr - Heikkinen und Schuler

Nur 170 Meter für Kalle Heikkinen. Das war zu befürchten, denn er ist der Schwächste der Finnen. Der Schweizer Andreas Schuler segelt auf 190 Meter. Die Eidgenossen bleiben dennoch knapp hinter den Finnen.

10:02 Uhr - Schmid und Tschofenig

Constantin Schmid steht zu steil in der Luft und landet zu früh. Lediglich 186 Meter für den Olympiadritten mit dem Team. Da ist Deutschland aktuell sogar hinter Finnland. Das dürfte zwar nicht so bleiben, aber viel ist heute nicht drin. Immerhin 211 Meter erreicht Daniel Tschofenig. Die Österreicher dürften heute gegen Polen um Rang drei kämpfen.

10:00 Uhr - Heggli und Prevc

Ordentlicher Versuch von Bendik Jakobsen Heggli. Mit 214 Metern bleiben die Norweger mitten im Rennen um einen Podiumsplatz. Peter Prevc bringt die Slowenen an Norwegen ran. 226 Meter für den Routinier. Das ist sogar die hauchdünne Führung.

9:58 Uhr - Kubacki und Sato

Der mutmaßlich schwächste Pole, Dawid Kubacki, hält sein Team mit 218,5 Metern gut im Rennen. Und dann folgt mit Keiichi Sato ein möglicher Schwachpunkt der Japaner. Und das ist er auch heute. Nur 182,5 Meter. Damit gerät Japan ins Hintertreffen.

9:56 Uhr - Nousiainen und Peier

Mit Eetu Nousiainen folgt der beste Finne. Und er zeigt sich mit 213 Metern ordentlich aufgelegt. Für die Mannschaft wird es natürlich trotzdem schwer, einen besseren als den achten Platz zu belegen. Kilian Peier springt seiner Form hinterher. Daran ändert sich auch heute nichts. Nur 178 Meter für den Eidgenossen.

9:52 Uhr - Eisenbichler und Hayböck

Schwache 196 Meter für Markus Eisenbichler. Damit ist Deutschland gleich von Beginn an im Rückstand. Das kommt gerade bei ihm nach den Eindrücken zuletzt aber auch nicht überraschend. Besser macht es Michael Hayböck. Mit 216 Metern hält er Österreich im Rennen.

9:50 Uhr - Lindvik und Jelar

Der Weltmeister trumpft auf! 240 Meter für Marius Lindvik. Damit bringt er Norwegen natürlich klar an die Spitze. Aber jetzt mit Ziga Jelar schon der Sieger von gestern. Aber er kommt nicht an die Weite des Norwegers heran. Ihm fehlt im Hang etwas die Geschwindigkeit, und mit 224,5 Metern bringt er Slowenien auf Platz zwei.

9:48 Uhr - Zyla und Sato

Ordentliche 217 Meter für Piotr Zyla. Jetzt heißt es abwarten, was das im Vergleich zur Konkurrent für die Polen wert ist. Yukiya Sato aus Japan kommt da nicht ganz heran. Mit 213,5 Metern schiebt der Japaner sein Team zunächst auf Platz zwei.

9:45 Uhr - Aalto und Deschwanden

Der Finne Antti Aalto eröffnet mit 178,5 Metern. Das ist für diese Schanze noch keine große Weite. Auch Gregor Deschwanden kann die Schanze nicht ausfliegen. 193 Meter für den Schweizer. Die Schweiz damit vor Finnland.

INFO - Die Teams

Acht Mannschaften sind am Start: Finnland, die Schweiz, Polen, Japan, Norwegen, Slowenien, Deutschland und Österreich. Geht man nach dem Einzelergebnis führt kein Weg an den Slowenen vorbei. Die Deutschen müssen sich deutlich steigern, wenn sie wieder auf das Podium wollen. Aber das war ihnen ja auch schon bei der WM in Vikersund gelungen.

Skifliegen Planica: Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Planica zum Teamfliegen beim Weltcup-Finale auf der Letalnica-Skiflugschanze. Die deutschen Adler peilen hier ab 10:00 Uhr noch einmal das Podium an. Sebastian Würz wird euch hier im Ticker durch das Einzelfliegen begleiten. Viel Spaß!

