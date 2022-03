Für die Skispringer steht vom 24. bis 27. März im slowenischen Planica das Weltcup-Finale an. Zum Saisonabschluss wird noch einmal geflogen.

Die Qualifikation steht am Donnerstag, 24. März, um 11:00 Uhr auf dem Programm. Das erste Einzelfliegen startet am Freitag, 25. März, um 14:00 Uhr. Das zweite Einzelfliegen am Samstag, 26. März, und das Teamfliegen am Sonntag, 27. März, beginnen jeweils um 10:00 Uhr.

Ad

Im Gesamtweltcup gibt es ein Duell zwischen Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi. Der Deutsche liegt bei noch zwei ausstehenden Einzelwettbewerben aktuell 66 Punkte hinter dem Japaner.

Planica Schuster traut Geiger Aufholjagd zu: "66 Punkte klingen nach mehr als es ist" VOR 7 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup-Finale in Planica.

Planica: Weltcup-Finale live im TV

Eurosport überträgt das Skifliegen in Planica inklusive der Qualifiktion live im TV bei Eurosport 1.

Planica: Skifliegen und Weltcup-Finale live im Livestream

Im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player verpasst ihr keine Sekunde des Weltcups. Dort gibt es alle Wettbewerbe der Männer und Frauen ohne Werbung in voller Länge.

Für 6,99 Euro pro Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich aller Bonuskanäle im Eurosport Player, sondern auch ein umfassendes Streamingangebot mit zahlreichen Filmen, Serien und anderen TV-Sendern.

Skifliegen Planica: Weltcup-Finale live im Liveticker

Bei Eurosport.de berichten wir ausführlich vom Weltcup-Finale in Planica. Zu allen drei Wettkämpfen bieten wir einen Liveticker an. Zudem gibt es hier alle Informationen und Highlight-Videos von den Wettkämpfen auf der Letalnica-Skiflugschanze.

Skifliegen Planica - Zeitplan:

Donnerstag, 23.03., 11:00 Uhr: Qualifikation

Qualifikation Freitag, 24.03., 14:00 Uhr: 1. Einzelfliegen

1. Einzelfliegen Samstag, 25.03., 10:00 Uhr: Teamfliegen

Teamfliegen Sonntag, 26.03., 10:00 Uhr: 2. Einzelfliegen (nur Top 30)

Das könnte Dich auch interessieren: Schuster adelt Freitag: Hat Geiger und Co. den Weg geebnet

Eisenbichler trotzt schwierigen Bedingungen in Oberstdorf

Skispringen Kehrtwende: Erfolgstrainer Pointner sagt Polen ab GESTERN AM 11:06