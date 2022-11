Karl Geiger musste sich nach einem Sprung auf 121 Metern (122,6 P.) mit Platz 23 begnügen. Direkt dahinter platzierte sich Pius Paschke (124,5 m/121,9 P.). Constantin Schmid wurde 26.

Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger starteten mit einer kleinen Enttäuschung in den WM-Winter. Beide kamen nur auf 117 Meter. Als 37. und 38. qualifizierten sie sich aber dennoch für das erste Saisonspringen am Samstag (ab 15:45 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und auf discovery+ ).

Am Sonntag (ab 15:30 Uhr) steht in Wisla ein weiterer Einzelwettbewerb (live im Free-TV bei Eurosport 1 und auf discovery+ ) an.