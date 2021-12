Skispringen

Katharina Althaus bei Weltcup in der Ramsau auf Platz zwei - Lokalmatadorin Marita Kramer gewinnt

"Was hat die derzeit für eine Form!" Mit einem Sprung auf 90 Meter fliegt Katharina Althaus in der Ramsau im siebten Saisonspringen zum fünften Mal auf das Podest. Mit 3,6 Punkten setzt sie sich vor die Slowenien Ursa Bogataj und behauptet ihren zweiten Platz aus dem ersten Durchgang. Einzig Seriensiegerin und Lokalmatadorin Marita Kramer schlägt die 25 Jahre alte Oberstdorferin in Österreich.

00:03:16, vor einer Stunde