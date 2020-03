Vom 6. bis 15. März treten die Skispringer bei der Raw Air in Norwegen an. Der Wettbewerb ähnelt der Vierschanzentournee mit einer Gesamtwertung nach Weltcupspringen auf vier verschiedenen Schanzen. Der größte Unterschied zur Vierschanzentournee ist, dass bei der Raw Air auch die Qualifikationen und die Leistungen aus zwei Mannschaftswettbewerben in die Gesamtwertung einfließen.

Die Wettbewerbe der Raw Air bilden gleichzeitig auch den Abschluss der Weltcupsaison 2019/20, da die Skiflug-WM in Planica nicht in die Weltcupwertung einfließt. Karl Geiger hat als aktuell Zweiter mit 138 Punkten Rückstand auf dem Österreicher Stefan Kraft noch Chancen auf die große Kristallkugel.

Auch die Damen starten bei der Raw Air, allerdings nur auf drei Schanzen. Das Skifliegen in Vikersund fällt für die Frauen weg.

Raw Air: Ergebnisse und Zeitplan

Oslo:

Freitag, 06. März (19:30 Uhr) - Qualifikation | Zum Bericht

1. Constantin Schmid (GER) 127,7 Punkte

2. Michael Hayböck (AUT) 127,5

3. Zigla Jelar (SLO) 127,2

Samstag, 07. März (15:15 Uhr) - Teamspringen | Zum Bericht

1. Norwegen 997,4 Punkte

2. Deutschland 960,9

3. Slowenien 954,2

Sonntag, 08. März (17:00 Uhr - abgesagt) - Einzelspringen | Zum Bericht

Der Wettkampf soll am Montag in Lillehammer nachgeholt werden.

Lillehammer:

Montag, 09. März (17:15 Uhr) - Nachholspringen von Oslo | Zum Bericht

1. Peter Prevc (SLO) 279,0 Punkte

2. Markus Eisenbichler (GER) 278,6 Punkte

3. Stephan Leyhe (GER) 277,5 Punkte



Dienstag, 10. März (15:45 Uhr) - Qualifikation Lillehammer

Dienstag, 10. März (17:00 Uhr) - Einzelspringen

Trondheim:

Mittwoch, 11. März (17:30 Uhr) - Qualifikation

Donnerstag, 12. März (17:00) - Einzelspringen

Vikersund:

Freitag, 13. März (18:00 Uhr) - Qualifikation

Samstag, 14. März (16:30 Uhr) - Teamspringen

Sonntag, 15. März (16:30 Uhr) - Einzelspringen

Raw Air: Gesamtwertung

(Stand nach 5 von 16 Wertungssprüngen)

PLATZ ATHLET NATION PUNKTE 1. Marius Lindvik Norwegen 655.2 2. Stefan Kraft Österreich 647.6 3. Stephan Leyhe Deutschland 645.3 4. Kamil Stoch Polen 644.6 5. Ryoyu Kobayashi Japan 643.8 6. Robert Johansson Norwegen 642.6 7. Constantin Schmid Deutschland 636.9 8. Ziga Jelar Slowenien 632.5 9. Peter Prevc Slowenien 631.2 10. Johann André Forfang Norwegen 629.6 ... 15. Karl Geiger Deutschland 617.6

Die Raw Air live im TV

Eurosport überträgt alle Wettbewerbe live im TV bei Eurosport 1. Los geht es vom 6. bis 8. März am Holmenkollen in Oslo. Am 9. und 10. März sind die Athleten in Lillehammer im Einsatz und am 11. und 12. März in Trondheim. Vom 13. bis 15. März findet das Finale beim Skifliegen in Vikersund statt, auf der aktuell größten Schanze der Welt.

Video - "Bester Sprung des Winters!" Überragender Geiger segelt zur Tagesbestweite 01:16

Die Raw Air im Livestream

Im Livestream im Eurosport Player könnt ihr die komplette Raw Air miterleben. Hier seid ihr auch dann live dabei, wenn am TV vielleicht gerade Werbung laufen sollte.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, viele Highlights aus dem Fußball, drei der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, alle Radsport-Highlights oder Events in zahlreichen Sportarten wie Schwimmen und Leichtathletik.

Die Raw Air bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich über die Raw Air in Norwegen. Hier gibt es alle News, Ergebnisse und die besten Highlight-Videos.

Raw Air: Eisenbichler und Leyhe im Nachholspringen auf dem Podest

Beim nachgeholten Einzelspringen von Oslo, das am Montag in Lillehammer ausgetragen wurde, sprangen gleich zwei Deutsche aufs Podest. Hinter Sieger Peter Prevc aus Slowenien gelang Markus Eisenbichler mit Rang zwei sein erster Podestplatz der Saison. Zum Sieg fehlten ihm nur 0,4 Punkte. Dahinter sprang Stephan Leyhe auf Platz drei, womit er sich auch in der Raw-Air-Wertung auf den dritten Rang verbesserte. Constantin Schmid musste nach Rang 16 sein Raw-Air-Führungstrikot abgeben. Neuer Führender ist der Norweger Marius Lindvik. Der Gesamtweltcupzweite Karl Geiger erreichte lediglich Rang 19 und büßte damit Punkte in der Weltcup-Gesamtwertung ein.

Video - "Da ist er wieder!" Eisenbichler springt zur Führung nach dem ersten Durchgang 00:42

Raw Air: Nachholspringen am Montag in Lillehammer

Das am Sonntag ausgefallene Einzelspringen von Oslo wird am Montag, 9. März in Lillehammer nachgeholt. Das bestätigte die FIS am Sonntagabend. Das Nachholspringen beginnt um 17:15 Uhr. Die Qualifikation für das zweite Raw-Air-Einzelspringen auf der Olympiaschanze von 1994 wird auf Dienstag, 10. März verlegt und direkt vor dem Wettkampf durchgeführt. Sollte der angedachte neue Zeitplan durchgeführt werden können, würden in die Raw-Air-Gesamtwertung wie geplant 16 Sprünge einfließen.

Auch die Skispringerinnen werden in Lillehammer am Montag und Dienstag jeweils einen Wettkampf bestreiten.

Raw Air: Einzelwettkampf in Oslo abgesagt

Das Einzelspringen am Sonntag am Holmenkollen ist nach mehrmaliger Verschiebung um 16:45 Uhr endgültig abgesagt worden. Grund waren anhaltend schwierige Wetterbedingungen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 8 Meter/Sekunde.

Durch die Absage reist Constantin Schmid mit dem Raw-Air-Führungstrikot nach Lillehammer. Dort soll das abgesagte Springen am Montag nachgeholt werden.

Raw Air: DSV-Adler springen aufs Podest

Die deutschen Skispringer sind bei der Raw Air in Oslo am Samstag im Teamwettkampf auf Rang zwei gesprungen. Das DSV-Quartett mit Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Karl Geiger erzielte 960,9 Punkte und musste sich nur den Norwegern (997,4) geschlagen geben, die einen souveränen Heimsieg feierten. Rang drei ging an Slowenien. Constantin Schmid bleibt im Raw-Air-Führungstrikot.

Video - Geiger behält die Nerven: So sicherte sich Deutschland Platz zwei in Oslo 00:53

Raw Air: Schmid mit überraschendem Quali-Sieg

Constantin Schmid hat zum Auftakt der diesjährigen Raw-Air-Tour in Oslo überraschend ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Oberaudorfer gewann die enge Qualifikation vor leeren Tribünen im Skisprung-Mekka am Holmenkollen vor dem Österreicher Michael Hayböck und Ziga Jelar aus Slowenien und übernahm vorerst die Führung in der Raw-Air-Gesamtwertung.

Video - "Super gesteigert": Schmid setzt Ausrufezeichen zum Raw-Air-Auftakt 00:47

Raw Air: Freund mit dabei - keine Zuschauer am Holmenkollen

Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) ist trotz seiner durchwachsenen Leistungen beim Weltcup in Lahti für die Raw-Air-Tour nominiert worden. Bundestrainer Stefan Horngacher berief den 31-Jährigen für die ersten drei Stationen in Oslo, Lillehammer und Trondheim. Der Auftakt in Oslo findet allerdings aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt.

Das könnte Dich auch interessieren: Showdown in Norwegen: Gelingt Geiger die Aufholjagd im Gesamtweltcup?