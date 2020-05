Der ehemalige österreichische Nationaltrainer Heinz Kuttin wird doch nicht Chefcoach des französischen Weltcup-Teams. Wie "L'Équipe" berichtet, habe der 49-Jährige seine Zusage wieder zurückgezogen. "Es ist wirklich ein Schock für uns. Wir sind alle menschlich verletzt, wir fühlen uns ein wenig betrogen", wird Jerome Laheurte, Sportdirektor des französischen Skiverbandes, zitiert.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Grund für die überraschende Absage soll dem Bericht zufolge ein Angebot "einer der führenden Skisprungnationen“ sein. "Er sagte, es tue ihm sehr leid, aber er könne dieses Angebot nicht ablehnen", erklärte Jerome Laheurte. Um welche Nation es sich dabei handelt, ist bislang nicht bekannt.

Skispringen Gute Nachrichten aus Norwegen: Romören besiegt den Krebs 05/05/2020 AM 14:53

Vor gerade einmal vier Tagen hatte der französische Verband (FFS) die Verpflichtung von Heinz Kuttin als neuen Cheftrainer für das Herren-Skisprungteam verkündet.

"Wir hatten bereits seit dem 12. April eine mündliche Vereinbarung, danach haben wir auch formal alles in die Wege geleitet. Er hat den Vertrag zugeschickt bekommen und wir haben nur darauf gewartet, dass er ihn uns zurückschickt. Doch dann rief er mich am Mittwoch an, um mir mitzuteilen, dass er nicht zu uns kommen würde", erklärte der Sportdirektor weiter.

Kuttin trainierte von 2014 bis 2018 das österreichische Herren-Team um den amtierenden Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft.

Das könnte Dich auch interessieren: Einsamer Rekord: Kasai jetzt im Guinness Buch - und weiter hungrig

Play Icon WATCH Hannawald über Olympia-Euphorie: "Da kann ich mich nicht zurückhalten" 00:30:50

Skispringen Olympia im Fokus: Ammann setzt Karriere fort 08/04/2020 AM 14:18