Skispringen

Ruka: So fliegt Eisenbichler zum dritten Podestplatz der Saison

Markus Eisenbichler ging als Führender in den zweiten Durchgang beim Sonntagsspringen in Ruka. Doch 131 Meter im Finale waren zu wenig, um den Norweger Halvor Egner Granerud in Schach zu halten. Dennoch freute sich Eisenbichler über Rang zwei. Es ist das dritte Podest im dritten Saisonspringen.

