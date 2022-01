Skispringen

Ryoyu Kobayashi springt in Willingen 152 Meter im zweiten Durchgang - Japaner nur einen Meter unter Schanzenrekord

Als Zwölfter startet der Mann im Gelben Trikot in den zweiten Durchgang in Willingen. Doch mit einem Riesensprung katapultiert sich der Japaner Ryoyu Kobayashi noch in die Spitzenränge. Mit 152 Metern bleibt der Weltcupführende und Vierschanzentourneesieger nur einen Meter unter dem Schanzenrekord.

00:01:39, vor 4 Minuten