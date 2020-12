Skispringen

Skiflug-WM: Starker Geiger verteidigt Führung in Planica

Karl Geiger fliegt bei der Skiflug-WM in Planica auf starke 223,5 Meter und verteidigt damit seine Führung aus dem 1. Durchgang. Der Oberstdorfer geht als Erster in den zweiten Wettkampftag am Samstag.

