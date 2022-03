Am Freitag startet in Vikersund die Skiflug-Weltmeisterschaft. Um 16:30 Uhr beginnt der erste Durchgang. Im Anschluss folgt der zweite Durchgang. Die Medaillenentscheidung fällt am Samstag mit dem dritten und vierten Flug.

Der Österreicher Stefan Kraft segelte mit einem Flug auf 230 Meter zum Sieg in der Qualifikation. Der 28-Jährige hat ohnehin gute Erinnerungen an den "Monster-Bakken": 2017 stellte er mit 253,5 Metern den Weltrekord auf, der bis heute Bestand hat.

Ad

Titelverteidiger Karl Geiger flog in der Qualifikation zu Platz sechs und untermauerte seine Ambitionen auf eine Medaille. Der Oberstdorfer krönte sich vor zwei Jahren in Planica zum Skiflug-Weltmeister.

Skiflug-WM Geiger überzeugt in der Quali - Wellinger erreicht Top Ten VOR 18 STUNDEN

Können die Deutschen in Vikersund um die Medaillen springen? Eurosport begleitet die Skiflug-WM für Euch live im Ticker.

Info - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zur Skiflug-Weltmeisterschaft im norwegischen Vikersund. Ab 16:30 Uhr begleitet Jonas Klinke den Auftakt in die Medaillensprünge am "Monster-Bakken" mit den ersten beiden Durchgängen. Am Samstag folgen dann die letzten beiden Sprünge. Wer folgt auf Karl Geiger, der 2022 in Planica vor Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler Gold gewann?

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Geiger überzeugt in der Quali - Wellinger erreicht Top Ten

"Gibt's ja nicht": Geiger macht Skiflug-Sieg in Planica perfekt

Skiflug-WM Die Skiflug-WM live im TV, Livestream und Liveticker GESTERN AM 15:24