Am Samstag fällt bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Vikersund die Entscheidung um den WM-Titel im Einzel. Ab 16:30 Uhr geht es im dritten und vierten Durchgang um Gold, Silber und Bronze.

Die deutschen Skispringer müssen dabei auf ein Wunder hoffen. Als bester Deutscher liegt Titelverteidiger Karl Geiger nach Tag eins nur auf Rang 13. Direkt dahinter folgen Severin Freund (14.), Constantin Schmid (15.) und Andreas Wellinger (16.). Markus Eisenbichler, WM-Dritter von 2020, ist gar nur 22.

Führender nach Tag eins ist der Norweger Marius Lindvik. Der 23-Jährige hat am Samstag die Chance, nach Olympia-Gold von der Großschanze in Peking auch bei der Heim-WM die Goldmedaille im Skifliegen abzuräumen.

Auf Rang zwei liegt der Österreicher Stefan Kraft. Dritter ist zur Halbzeit der Slowene Domen Prevc.

Die Medaillenentscheidung bei der Skiflug-WM in Vikersund hier im Liveticker:

INFO - Willkommen zu Tag zwei in Vikersund

Hallo und herzlich willkommen aus Vikersund zum zweiten Tag der Skiflug-WM 2022. Heute fällt ab 16:30 Uhr im 3. und 4. Durchgang die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze. Sebastian Würz tickert für euch die entscheidenden beiden Durchgänge live. Viel Spaß!

Der Liveticker vom ersten Tag der Skiflug-WM zum Nachlesen:

18:23 Uhr - Auf Wiedersehen

Damit verabschiede ich mich für heute aus Vikersund. Morgen geht es hier im Ticker mit dem 3. und 4. Durchgang weiter. Los geht's um 16:30 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend! Auf Wiedersehen aus Vikersund!

18:20 Uhr - Lindvik auf Goldkurs

Marius Lindvik führt nach dem ersten Tag in Vikersund und liegt nach den ersten zwei von vier Durchgängen mit 457,5 Punkten auf Goldkurs. Zweiter ist der Österreicher Stefan Kraft (451,0 P.) vor Domen Prevc aus Slowenien (437,6 P.). Die Deutschen sind dagegen schon zur Halbzeit raus aus dem Medaillenrennen. Titelverteidiger Karl Geiger liegt als bester DSV-Adler auf Rang 13 schon fast 50 Punkte hinter Bronze.

18:18 Uhr - M. Lindvik (NOR)

Marius Lindvik beschließt diesen ersten Tag. Kann der Norweger seine Führung verteidigen? Ja, kann er. Lindvik packt nochmal einen absoluten Top-Flug aus: 226,5 Meter! Der Großschanzen-Olympiasieger bleibt auch nach dem zweiten Durchgang auf Rang eins!

18:17 Uhr - A. Lanisek (SLO)

In Peking blieb Anze Lanisek ohne Medaille. In Vikersund hat er Chancen auf Edelmetall. Doch in diesem Kampf büßt er nun ein. 211,5 Meter reichen nicht für die Spitze. Er ist Vierter hinter Zajc.

18:16 Uhr - T. Zajc (SLO)

Zwei Slowenen und ein Norweger sind noch oben. Timi Zajc macht den Anfang. Der 21-Jährige fliegt zwölf Meter weiter als Johansson. Er ist vorerst Dritter.

18:15 Uhr - R. Johansson (NOR)

Robert Johansson ist ein Flieger, aber Rückenwind ist nicht so seine Stärke. Das bestätigt sich auch jetzt. 206 Meter! Er reiht sich hinter Peter Prevc ein.

18:14 Uhr - P. Prevc (SLO)

Der jüngere Bruder ist aktuell Zweiter. Was macht nun der erfahrene Peter Prevc? Er fällt zurück. Im Gegensatz zu Domen bereiten ihm die Bedingungen deutlich Probleme. Mit 207,5 Meter liegt er nun 18 Punkte hinter seinem Bruder.

18:13 Uhr - S. Kraft (AUT)

Kann Stefan Kraft Prevc herausfordern? Ja, kann er. Der Österreicher segelt sogar nochmal 7,5 Meter weiter. 230 Meter für Kraft! Platz eins!

18:11 Uhr - D. Prevc (SLO)

Auch Domen Prevc ist bisher fantastisch geflogen. Und das tut er auch im zweiten Durchgang. Und wie er fliegt: 222,5 Meter! Und das bei Rückenwind. Da hat er das höhere Anlauftempo pefekt genutzt. Er geht mit großem Vorsprung an die Spitze!

18:10 Uhr - M. Hayböck (AUT)

Michael Hayböck wirkt hier in Vikersund im wahrsten Sinne des Wortes "beflügelt". Aufgrund der Bedingungen geht es für ihn natürlich nicht ganz so weit wie im ersten Durchgang, aber mit 209 Metern fliegt er auf die Platz eins!

18:09 Uhr - J. A. Forfang (NOR)

Johann Andre Forfang fliegt auf 212 Meter. Damit übernimmt er Rang eins von Kobayashi.

18:08 Uhr - Y. Sato (JPN)

Yukiya Sato eröffnet die Gruppe der besten zehn Springer nach dem ersten Durchgang. Der Japaner hat wieder etwas weniger Rückenwind. Und so geht es für ihn auf 210,5 Meter. An Landsmann Kobayashi kommt er aber nicht vorbei. Rang zwei für Sato.

18:04 Uhr - K. Geiger (GER)

Die Jury reagiert auf den stärkeren Rückenwind und verlängert vor Karl Geiger den Anlauf um zwei Luken. Dann verzögert sich das Prozedere nochmal, weil Geiger offenbar einen Stein in der Spur gesehen hat. Dann wird es auch für ihn grün. Der Titelverteidiger hat sichtbar mit den Bedingungen zu kämpfen. Geiger kämpft sich auf 199 Meter. Das bedeutet Rang drei. Aber die Medaillen rücken auch für ihn immer mehr außer Reichweite. Vor den besten Zehn führt Ryoyu Kobayashi (402,8 P.) vor Jakub Wolny (394,0 P.) und Geiger (389,9 P.).

17:59 Uhr - A. Wellinger (GER)

Wie kommt Andreas Wellinger mit diesen schwierigen Bedingungen zurecht? In dieser Saison fehlte ihm bisher die Konstanz, in Vikersund hatte er bisher überzeugen können. Der Normalschanzen-Olympiasieger von 2018 kommt immerhin auf 187,5 Meter. Ein ordentlicher Sprung. Er reiht sich hinter Freund und Schmid auf Platz fünf ein.

17:58 Uhr - J. Wolny (POL)

Der Rückenwind nimmt hier weiter zu. Jakub Wolny erhält für seinen Flug auf 197 Meter satte 30,3 Windpunkte. Ein guter Sprung für diese Verhältnisse. Rang zwei!

17:56 Uhr - R. Kobayashi (JPN)

Im Gesamtweltcup führt Ryoyu Kobayashi, im ersten Durchgang spielte er noch keine große Rolle. Jetzt übernimmt der Tournee-Sieger aber zumindest die Führung. 208,5 Meter ging sein zweiter Flug weit.

17:55 Uhr - P. Zyla (POL)

Auch Piotr Zyla verliert gegenüber den beiden Deutschen. Der Pole versucht alles, muss aber bei 187 Meter landen. Nur Rang fünf noch hinter Aigro.

17:54 Uhr - M. Fettner (AUT)

Manuel Fettner kommt nicht an die 200 Meter heran. Er fällt nach seinem Versuch auf 197,5 Meter hinter Freund und Schmid zurück.

17:53 Uhr - S. Freund (GER)

Severin Freund folgt direkt hinterher. Der Skiflug-Weltmeister von 2014 fliegt nochmal drei Meter weiter als Schmid und behauptet mit 209 Metern und 385,3 Punkten seine Platzierung.

17:51 Uhr - C. Schmid (GER)

206 Meter im ersten Durchgang, 206 Meter im zweiten Durchgang! Constantin Schmid bestätigt seine Leistung und übernimmt Rang eins.

17:50 Uhr - K. Stoch (POL)

Es ist bisher nicht die Saison des Kamil Stoch. Und auch bei der Skiflug-WM ist er von seiner Top-Form entfernt. Mit 196 Meter ist er Dritter.

17:49 Uhr - A. Aigro (EST)

Auch Artti Aigro dürfte mit seinem ersten Sprung zufrieden sein. Und im zweiten Durchgang kann er diese Leistung nicht nur bestätigen, er fliegt sogar nochmal einen Meter weiter. 208 Meter bringen ihm die vorübergehende Spitzenposition.

17:47 Uhr - G. Bresadola (ITA)

204 Meter für Giovanni Bresadola! Das war ein guter Sprung vom Italiener und dieser bringt ihn auf Platz eins. Bisher für seine Verhältnisse ein toller Wettkampf für den 21-Jährigen.

17:46 Uhr - E. Nousiainen (FIN)

Eetu Nousiainen fällt fast wie erwartet hinter Eisenbichler zurück. 173,5 Meter für den Finnen.

17:45 Uhr - D. A. Tande (NOR)

Daniel-André Tande kommt wie Eisenbichler über 200 Meter. 201,5 Meter für den Norweger. Er reiht sich hinter Eisenbichler auf Platz zwei ein.

17:44 Uhr - M. Eisenbichler (GER)

Das hatte er sich ganz anders vorgestellt: Markus Eisenbichler ist schon früh dran. Er knackt die 200-Meter-Marke und landet bei 204,5 Meter. Aber der Befreiungsschlag war das jetzt nicht. Immerhin Platz eins.

17:43 Uhr - P. Wasek (POL)

Pawel Wasek hat mit dem Rückenwind zu kämpfen. Trotz mehr Anlauf als im ersten Durchgang fliegt er 14,5 Meter kürzer. Rang fünf.

17:42 Uhr - S. Ammann (SUI)

Simon Ammann verpasst wie schon im ersten Durchgang die 200 Meter. Immerhin übernimmt er aber mit 196 Metern die Führung. Jedoch kommen ja auch noch 25 weitere Athleten.

17:41 Uhr - A. Aalto (FIN)

Der nächste Finne gleich hinterher. Aber Antti Aalto landet früher als Kytosaho. Mit 186 Metern fällt er zurück.

17:39 Uhr - N. Kytosaho (FIN)

Schade, Niko Kytosaho verpasst um einen Meter die magische 200-Meter-Marke. Er verteidigt aber seinen Rang gegenüber Deschwanden.

17:37 Uhr - A. Insam (ITA)

Alex Insam hat es unter die Top 30 geschafft. Ein schöner Erfolg für den Italiener. Im Gegensatz zu Deschwanden kann er sich aber nicht steigern. Mit 185,5 Meter muss er seinen Platz hergeben.

17:36 Uhr - G. Deschwanden (SUI)

Gregor Deschwanden ist der erster Springer in diesem zweiten Durchgang. Angefahren wird aus Luke 18, weil der Rückenwind zugenommen hat. Deschwanden fliegt deutlich weiter als noch bei seinem ersten Versuch. 201 Meter für den Schweizer.

17:20 Uhr - Lindvik führt

Nach dem ersten Durchgang führt Marius Lindvik nach einem Flug auf 232,5 Metern mit 227,4 Punkten vor den beiden Slowenen Anze Lanisek (230 m/220,1 P.) und Timi Zajc (242,5 m/220,0 P.). Ganz knapp dahinter folgen Robert Johansson (219,9 P.) und Peter Prevc (219,0 P.). Titelverteidiger Karl Geiger ist vorerst nur Elfter (195,9 P.). Andreas Wellinger ist Zwölfter (195,5 P.). Severin Freund und Constantin Schmid gehen als 17. und 18. in den zweiten Durchgang. Markus Eisenbichler ist nach seinem schwachen ersten Sprung nur 24. Der zweite Durchgang beginnt um 17:35 Uhr. Wir melden uns gleich zurück!

17:16 Uhr - R. Kobayashi (JPN)

Der letzte Athlet in diesem ersten Durchgang ist Ryoyu Kobayashi. Aber auch der Gesamtweltcupführende kann die Spitze nicht angreifen. 204,5 Meter - er landet noch hinter Geiger auf Rang 14.

17:15 Uhr - K. Geiger (GER)

Der Titelverteidiger ist dran. Aber Karl Geiger landet deutlich früher als Lindvik. Mit 209 Metern ist er zwar bester Deutscher, aber momentan nur Zehnter.

17:13 Uhr - M. Lindvik (NOR)

Toller Flug von Marius Lindvik. 232,5 Meter für den Norweger. Er setzt sich mit 227,4 Punkten an die Spitze. Großer Jubel in Vikersund!

17:12 Uhr - M. Eisenbichler (GER)

Markus Eisenbichler ist dran. Doch der WM-Dritte von 2020 patzt. Nur 185 Meter. Damit muss er jetzt schon alle Medaillenchancen begraben.

17:09 Uhr - S. Kraft (AUT)

Nun der Quali-Sieger von gestern. Stefan Kraft ist aktuell in einer herausragenden Form. Und das zeigt er auch jetzt: 225,5 Meter! Für Rang eins reicht das nicht, aber ist drin im Kampf um die Medaillen.

17:07 Uhr - A. Lanisek (SLO)

Auch Anze Lanisek ist als Flieger bekannt und das zeigt er auch jetzt: Mit 230 Metern und 220,1 Punkten geht er in Führung. Er liegt gerade einmal 0,1 Punkt vor Landsmann Zajc.

17:05 Uhr - R. Johansson (NOR)

War die Verkürzung überhaupt nötig? Womöglich ja, denn Robert Johansson zeigt im Anschluss, dass es dennoch weit gehen kann. Der Norweger spielt seine Flugstärke aus und landet erst nach 231 Metern. Rang zwei hinter Zajc.

17:04 Uhr - D. Huber (AUT)

Die Jury verkürzt vor Daniel Huber um eine Luke auf Startposition 13. Das ist bitter für den Österreicher, denn der Wind hat sich nicht groß geändert. Huber verpatzt seinen Flug völlig. 141 Meter. Huber ist raus!

17:03 Uhr - K. Peier (SUI) / T. Zajc (SLO)

Killian Peier findet im ersten Durchgang nicht den passenden Flug für diese Schanze. Nur 180 Meter für den Schweizer. Im Anschluss geht es dann deutlich weiter: Timi Zajc segelt auf 242,5 Meter! Der Slowene setzt sich an die Spitze. Drei Slowenen vorne!

17:00 Uhr - M. Fettner (AUT) / Y. Sato (JPN)

Guter Flug von Manuel Fettner auf 216,5 Meter. Das reicht locker für den zweiten Durchgang. Auch Yukiya Sato darf weiterfliegen. 225,5 Meter für den Japaner!

16:58 Uhr - D. Andre Tande (NOR)

Vor fast einem Jahr stürzte Daniel Andre Tande beim Skifliegen in Planica schwer. Umso schöner ist es für alle, ihn nun in Vikersund wieder fliegen zu sehen. Der Norweger verpasst allerdings die 200-Meter-Marke: 197,5 Meter.

16:57 Uhr - P. Zyla (POL) / K. Stoch (POL)

Polen im Doppelpack. Piotr Zyla fliegt auf 215 Meter. Kamil Stoch landet etwas früher. 206,5 Meter für den dreimaligen Tournee-Sieger.

16:55 Uhr - C. Schmid (GER)

Constantin Schmid war stark in der Qualifikation. Jetzt kommt er nicht so weit. Aber mit 206 Metern ist er sicher in den weiteren Durchgängen dabei.

16:54 Uhr - P. Prevc (SLO)

Wir haben eine neue Bestweite! Peter Prevc segelt auf 236 Meter. Ein toller Flug des Skiflug-Weltmeisters von 2016. Er setzt sich vor seinem Bruder Domen auf Rang eins (219,0 Punkte)

16:53 Uhr - G. Deschwanden (SUI)

Gregor Deschwanden kam bisher nicht gut mit der Flugschanze in Vikersund zurück. Dies zeigt sich leider auch jetzt im ersten Durchgang. 185,5 Meter für den Schweizer, da muss er zittern.

16:52 Uhr - J. A. Forfang (NOR)

Der erste Norweger ist dran. Entsprechend laut wird es im Stadion. Johann Andre Forfang segelt auf 223 Meter. Stark!

16:51 Uhr - A. Wellinger (GER)

Andreas Wellinger glänzte gestern als Zehnter in der Qualifikation. Und im ersten Durchgang bestätigt er diese Leistung mit einem Flug auf 216,5 Meter. Rang drei aktuell.

16:50 Uhr - J. Kobayashi (JPN) / N. Nakamura (JPN)

Erste Enttäuschung für Japan. Junshiro Kobayashi und Naoki Nakamura fliegen mit 175 Metern und 166 Metern viel zu kurz.

16:48 Uhr - S. Freund (GER)

Der nächste Ex-Skiflug-Weltmeister sitzt oben. Severin Freund gewann 2014 in Harrachov Gold. Er fliegt weiter als Ammann und erreicht mit 206,5 Meter sicher den nächsten Durchgang.

16:47 Uhr - P. Wasek (POL)

Der zweite Pole ist an der Reihe. Pawel Wasek fehlt noch etwas die Erfahrung beim Skifliegen. Dafür meistert seine Aufgabe ordentlich. 196 Meter für ihn.

16:46 Uhr - S. Ammann (SUI)

Simon Ammann wurde 2010 Skiflug-Weltmeister. In diesem Jahr wird er nicht um die Medaillen mitfliegen. 197 Metern sind dennoch sicherlich eine kleine Enttäuschung für ihn.

16:45 Uhr - M. Hayböck (AUT)

Jetzt könnte es schon um die Medaillen gehen. Michael Hayböck wurde gestern Zweiter in der Qualifikation. Kann er das heute wiederholen? Der Österreicher segelt auf 227,5 Meter. Das ist bisher die zweitbeste Weite des Tages! Mit 208,5 Punkten ist er Zweiter hinter Domen Prevc.

16:44 Uhr - N. Kytosaho (FIN) / V. Zografski (BUL)

Niko Kytosaho und Vladimir Zografski müssen kleinere Brötchen backen. 192,5 Meter für den Finnen und gar nur 172 Meter für den Bulgaren.

16:42 Uhr - J. Wolny (POL)

Toller Flug von Jakub Wolny! 219 Meter für den Polen, hinter Domen Prevc reiht er sich auf Rang zwei ein.

16:41 Uhr - A. Aalto (FIN)

Antti Aalto kann nicht an die Leistung seines Landsmannes anknüpfen. Er fliegt 10,5 Meter kürzer. Da muss ums Weiterkommen zittern.

16:40 Uhr - A. Aigro (EST) / E. Nousiainen (FIN)

Der nächste knackt die 200-Meter-Marke. Artti Aigro fliegt auf 207 Meter und reiht sich hinter Domen Prevc auf Rang zwei ein. Auch Eetu Nousiainen überfliegt die 200 Meter. 204,5 Meter für den Finnen. Das könnte für den 2. Durchgang reichen.

16:38 Uhr - D. Prevc (SLO)

Mit Domen Prevc ist gleich ein ganz starker Flieger an der Reihe. Und der Slowene spielt seine Fähigkeiten aus und segelt auf 231,5 Meter! Ein super Flug des Youngsters. Damit geht er mit 215 Punkten klar an die Spitze.

16:37 Uhr - G. Bresadola (ITA)

Mit einem lauten Schrei nach dem Absprung fliegt Giovanni Bresadola in Richtung Tal. Und der Schrei hat offenbar geholfen: 207 Meter für den Italiener! Damit ist er der erste Athlet, der in diesem Durchgang die 200-Meter-Marke knackt.

16:36 Uhr - F. A. Ipcioglu (TUR)

Fatih Arda Ipcioglu wird wohl ebenfalls früh Feierabend heute. Nur 165,5 Meter für den Türken.

16:36 Uhr - Casey Larson (USA)

Auch der zweite Nordamerikaner hat hier große Probleme. Casey Larson aus den USA landet schon nach 139,5 Metern. Da springt teilweise auf Großschanzen weiter.

16:35 Uhr - K. Maltsev (EST)

Kevin Maltsev kommt deutlich besser mit dem Vikersundbakken zurecht. Aber er bleibt hinter Insam zurück. Der Este landet bei 176 Metern. Rang zwei.

16:34 Uhr - M. Soukup (CAN)

Nächster Springer ist Matthew Soukup. Doch der Kanadier kommt mit der Schanze überhaupt nicht zurecht. Nur 143 Meter.

16:32 Uhr - A. Insam (ITA)

Alex Insam fliegt gleich mal deutlich weiter als Muminov. 188 Meter für den Italiener. Auch das dürfte knapp werden mit der Qualifikation für den zweiten Durchgang.

16:30 Uhr - S. Muminov (KAZ)

Los geht's. Sabirzhan Muminov eröffnet die Skiflug-WM 2022. Der Kasache fliegt auf 172,5 Meter. Das dürfte dann wohl auch sein letzter Sprung in diesem Einzelwettkampf sein, denn das ist zu kurz für die Top 30.

INFO - Kraft hält Weltrekord

Stefan Kraft zählt nicht nur aufgrund seinen gestrigen Quali-Sieges zu den ganz heißen Anwärtern auf eine Medaille. Der Österreicher flog vor fünf Jahren hier in Vikersund auf 253,5 Meter und ist damit Skiflug-Weltrekordhalter.

INFO - Kraft gewinnt Quali

Bester in der Qualifikation war Stefan Kraft, der mit 230 Metern auf Rang eins flog und seine sehr starke Form aus der Raw-Air-Tour, bei der er am Sonntag in Oslo seinen zweiten Gesamtsieg gefeiert hatte, bestätigte. Dahinter wurde Krafts Zimmerkollege Michael Hayböck Zweiter (233 m). Anze Lanisek segelte auf Rang drei (221 m). Domen Prevc bestätigte seine Nominierung als Vierter (225,5 m). Marius Lindvik (228 m) war auf Platz fünf bester Norweger.

INFO - Fünf DSV-Adler dabei

Fünf deutsche Springer sind heute im ersten Durchgang mit dabei. Bester DSV-Adler in der gestrigen Qualifikation war Titelverteidiger Karl Geiger als Sechster. Constantin Schmid und Andreas Wellinger überzeugten als Achter und Zehnter. Markus Eisenbichler, bei der WM 2020 in Planica Dritter, flog auf Rang 13. Auch Severin Freund schaffte als 20. souverän den Sprung unter die Top 40.

INFO - Besonderes Format

Im Gegensatz zu den sonstigen Weltcupspringen treten beim Skifliegen nur die besten 40 der Qualifikation im ersten Durchgang an. Somit ist das Teilnehmerfeld heute kleiner als beispielsweise bei den Olympischen Spielen. Zudem gibt es bei der Skiflug-WM noch eine Besonderheit. Der Kampf um die Medaillen geht über vier Durchgänge. Los geht es heute mit den Durchgängen eins und zwei. Am morgigen Samstag steigt dann ab 16:30 Uhr der 3. und 4. Durchgang.

Info - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zur Skiflug-Weltmeisterschaft im norwegischen Vikersund. Ab 16:30 Uhr begleitet Jonas Klinke den Auftakt in die Medaillensprünge am "Monster-Bakken" mit den ersten beiden Durchgängen. Am Samstag folgen dann die letzten beiden Sprünge. Wer folgt auf Karl Geiger, der 2022 in Planica vor Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler Gold gewann?

