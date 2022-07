Skispringen

Sommer Grand Prix: Kamil Stoch fliegt beim zweiten Springen in Wisla zum Heimsieg und lässt Fans jubeln

Kamil Stoch hat den polnischen Skispringern ein perfektes Auftakt-Wochenende in den Sommer Grand Prix beschert. Der dreimalige Vierschanzentourneesieger sicherte sich im Finale am Sonntag mit einem Sprung auf 126,5 Meter den Tagessieg und sorgte für den zweiten Erfolg im zweiten Springen in Wisla. Stochs Finalsprung im Video.

00:01:48, vor 38 Minuten