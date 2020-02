Die Skispringer messen sich beim Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf. Den Schanzenrekord hier hält der Slowene Peter Prevc mit 244 Metern. Eine große Flushow liegt also in der Luft. Die deutschen Hoffnungen ruhen nach den starken vergangenen Wochen vor allem auf Karl Geiger und Stephan Leyhe. International sind neben den Stars um Stefan Kraft und Ryoyu Kobayashi beim Skifliegen auch immer die Norweger und Slowenen besonders zu beachten.

Das Skifliegen am Kulm live im TV

Eurosport zeigt die Qualifikation am 14. Februar und die Wettkämpfe am 15. bzw, 16. Februar in Bad Mitterndorf live im TV bei Eurosport 1. Die Qualifikation beginnt um 13:00 Uhr, beide Weltcupspringen um 11:00 Uhr.

Video - Leyhe bringt Willingen zur Ekstase! Erster Weltcupsieg vor heimischem Publikum 01:17

Skifliegen in Bad Mitterndorf im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde vom Weltcup im Skispringen und Skifliegen.

Der Weltcup am Kulm im Livescoring

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zum Skifliegen in Bad Mitterndorf. Hier bieten wir ein Livescoring zu den Wettkämpfen, alle News und die besten Highlight-Videos an.