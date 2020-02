Der Wettbewerb am Samstag soll wie vorgesehen um 11:00 Uhr (live bei Eurosport 1 und Eurosport Player) stattfinden, die Wetterprognosen sind gut. Davor wird um 9:45 Uhr ein Trainingssprung absolviert. Die Qualifikation entfällt, am Wettbewerb nehmen damit alle 53 Springer teil.

Nach dem goldenen Wochenende von Willingen wollen Stephan Leyhe und Co. auf Weitenjagd gehen. "Alle Sprünge sind auf einem sehr guten Niveau, deshalb freue ich mich jetzt auch auf unser erstes Skifliegen am Kulm", sagte Leyhe, der im Sauerland seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte und am Kulm seinen "Hausrekord" von 224 Metern brechen will.

"Wir werden jetzt auch nicht locker lassen und noch einmal richtig Gas geben", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher dem "SID" mit Blick auf die beiden Springen am Samstag und Sonntag.

(SID)