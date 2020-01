Karl Geiger tritt im Gelben Trikot des Führenden im Gesamtweltcup beim Weltcup in Titisee-Neustadt an. Die Springen im Schwarzwald sind die insgesamt vierte Station im Winter 2019/20 auf deutschem Boden. Markus Eisenbichler verpasst den Heim-Weltcup nach seiner Handverletzung.

Das Springen in Titisee-Neustadt live im TV

Eurosport überträgt sowohl die Qualifikation als auch beide Wettbewerbe in Titisee-Neustadt live im TV bei Eurosport 1. Die Qualifikation beginnt am Freitag, 17. Januar, um 18:00 Uhr. Das erste Weltcupspringen steht am Samstag, 18. Januar, um 16:30 Uhr auf dem Programm. Das zweite Weltcupspringen findet am Sonntag, 19. Januar, um 15:15 Uhr statt.

Video - "Der geht auch gut": So fliegt Geiger zum Sieg 01:01

Skispringen im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde des Skisprung-Weltcups 2019/20.

Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es alle Infos zum Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt. Hier bieten wir News, Ergebnisse, Livescorings und Highlight-Videos zum Skispringen an.