Skispringen

Titisee-Neustadt: Eisenbichler attackiert im 1. Durchgang die Spitze

Nach seinem vierten Platz am Samstag will Markus Eisenbichler beim zweiten Springen in Titisee-Neustadt am Sonntag nachlegen. Das gelingt ihm im ersten Durchgang: Mit 136,5 Metern ist er zur Halbzeit Dritter.

