Raw Air: Weltcup in Trondheim abgesagt

Auch das abschließende Springen der Raw Air in Vikersund wird demnach nicht stattfinden. Der Gesamtsieg geht dadurch nach neun Sprüngen an Kamil Stoch.

Den Gesamtweltcup der Männer . Der Österreicher verwies mit 1659 Punkten den viermaligen Saisonsieger Karl Geiger (Oberstdorf/1519) auf Rang zwei.

Bei den Frauen ging die Kristallkugel zum dritten Mal in Folge an die Norwegerin Maren Lundby, die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) wurde Fünfte.

Sturz von Leyhe überschattet Qualifikation in Trondheim

Der deutsche Skispringer und bis dato Zweitplatzierte der Raw-Air-Gesamtwertung Stephan Leyhe ist in der Qualifikation zum dritten Springen in Trondheim schwer gestürzt. Bei seinem Sprung auf 141,5 Meter kam der 28-Jährige zu Fall und musste anschließend mit dem Motorschlitten aus dem Stadion gebracht werden. Tagesbester wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi, der in der Gesamtwertung nun 7,4 Punkte hinter Stoch auf Rang zwei liegt.