Raw Air: Weltcup in Trondheim live im TV und im Livestream

Am Donnerstag, 12. März, findet in Trondheim der vorletzte Einzelweltcup der Skispringer in der aktuellen Saison statt. Bereits am Mittwoch, 11. März, steht die Qualifikation auf dem Programm. Stefan Kraft hat die Chance, sich zum Gesamtweltcupsieger zu küren. Der Wettkampf ist Teil der Raw Air in Norwegen. Stephan Leyhe liegt nach dem Weltcup in Lillehammer mit 0,6 Punkten Rückstand auf Kamil Stoch auf Rang zwei.

Skispringen in Trondheim live im TV

Eurosport zeigt sowohl die Qualifikation als auch das Weltcupspringen aus Trondheim live im TV bei Eurosport 1. Die Qualifikation beginnt um 17:30 Uhr und der Wettkampf um 17:00 Uhr.

Video - "Ich mag solche Events": Leyhe mischt zur Halbzeit der Raw Air oben mit 01:47

Raw Air: Skisprung-Weltcup in Trondheim im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde von der Raw Air.

Trondheim: Die Raw Air im Livescoring

Bei Eurosport.de halten wir euch über den Weltcup in Trondheim auf dem Laufenden. Hier gibt es News, Highlight-Videos und Livescorings zur Raw Air.

Sturz von Leyhe überschattet Qualifikation in Trondheim

Der deutsche Skispringer und bis dato Zweitplatzierte der Raw-Air-Gesamtwertung Stephan Leyhe ist in der Qualifikation zum dritten Springen in Trondheim schwer gestürzt. Bei seinem Sprung auf 141,5 Meter kam der 28-Jährige zu Fall und musste anschließend mit dem Motorschlitten aus dem Stadion gebracht werden. Tagesbester wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi, der in der Gesamtwertung nun 7,4 Punkte hinter Stoch auf Rang zwei liegt.