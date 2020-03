"Wir müssen Sie leider darüber informieren, dass die Saison beendet ist", sagte FIS-Renndirektor Walter Hofer am Donnerstag nach einer Krisensitzung in Trondheim. Die norwegische Regierung hatte zuvor drastische Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verkündet. Auch die verbliebenen Weltcups der Frauen in Russland wurden abgesagt.

In Trondheim war für den Abend im Rahmen der Raw-Air-Tour der vorletzte Einzelwettkampf der Männer-Saison vorgesehen, für die Frauen stand die Entscheidung um die Gesamtwertung der Serie an. Alle Athleten traten noch am Donnerstag die Heimreise an.

Stefan Kraft gewinnt Gesamtweltcup

Den Gesamtweltcup der Männer hat somit zum zweiten Mal in seiner Karriere Stefan Kraft gewonnen. Der Österreicher verwies mit 1659 Punkten den viermaligen Saisonsieger Karl Geiger (Oberstdorf/1519) auf Rang zwei.

Bei den Frauen ging die Kristallkugel zum dritten Mal in Folge an die Norwegerin Maren Lundby, die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) wurde Fünfte.

Der Willinger Stephan Leyhe war am Mittwoch in der letztlich bedeutungslosen Qualifikation schwer gestürzt. Bei dem 28-Jährigen besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss im linken Knie.

