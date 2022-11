In Wisla handelt es sich um den frühesten Saisonstart in der Weltcup-Geschichte. Kurios: Die Athleten springen nicht auf Schnee, sondern auf Matten.

Den Start machen die Damen in der Qualifikation am Freitag um 14:00 Uhr. Aus deutscher Sicht gehen Katharina Althaus, Pauline Hessler, Selina Freitag, Luisa Görlich, Anna Rupprecht und Agnes Reisch an den Start.

Um 18:15 Uhr geht es schließlich für die Herren los. Dann wollen sich die DSV-Athleten Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Andreas Wellinger und Pius Paschke beweisen.

Am Samstag und Sonntag stehen die ersten Weltcup-Entscheidungen auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Auftakts in Polen.

Termine beim Weltcup-Auftakt in Wisla

Skispringen Weltcup live im TV

Der Weltcup-Auftakt in Wisla wird bei Eurosport live im TV übertragen.

Skispringen Weltcup in Wisla live im Stream

Eurosport bietet darüber hinaus auch einen Livestream an. Den Skisprung-Weltcup in Wisla gibt es live auf discovery+ zu sehen.

Skispringen Weltcup in Wisla live: Martin Schmitt im Exklusiv-Interview

Mit der Qualifikation am Freitag startet die Weltcup-Saison der Skispringer und Skispringerinnen. In diesem Jahr wartet ein Mammut-Winter auf die Athleten. Außerdem startet die Saison nicht wie gewohnt auf Schnee, sondern auf den aus dem Somer üblichen Matten. Eurosport-Experte Martin Schmitt spricht im exklusiven Interview über die Besonderheiten des Matten-Events, die ungewöhnliche Saisonplanung der FIS und den Ski-Wechsel von Andreas Wellinger zu "Van Deer". | Zum Bericht

