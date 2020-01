Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck live im TV, Livestream und Liveticker

Traditionell steht das dritte Springen der Vierschanzentournee am Bergisel in Innsbruck auf dem Programm. Hier wurde Markus Eisenbichler vergangenen Winter vor Karl Geiger Weltmeister. Geiger liegt nach den beiden Tourneespringen als Zweiter der Gesamtwertung hinter Ryoyu Kobayashi aussichtsreich im Rennen. Aber auch der Pole Dawid Kubacki als Dritter hat nur wenig Rückstand.

Vierschanzentournee: Die Qualifikation in Innsbruck live im TV

Die Qualifikation in Innsbruck steht am 3. Januar auf dem Programm, das Weltcupspringen am 4. Januar. Beginn ist jeweils um 14:00 Uhr. Eurosport überträgt live im TV bei Eurosport 1.

Video - "Ist hier Alarm!" Norweger springt nervenstark zum Sieg 01:50

Innsbruck: Die Vierschanzentournee im Livestream

Eurosport ist natürlich auch im Livestream im Eurosport Player für euch am Bergisel mit dabei.

Video - Fluch der guten Tat: Warum es im Skispringen so oft zu schwere Knieverletzungen gibt 21:57

Vierschanzentournee: Springen und Qualifikation am Bergisel im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker sowohl zur Qualifikation als auch zum Weltcup in Innsbruck.

