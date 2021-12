Traditionell finden die beiden ersten Springen der Vierschanzentournee in Deutschland statt. Den Auftakt macht der Wettbewerb in Oberstdorf (28. - 29. Dezember). In Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember - 1. Januar) steigt das Neujahrsspringen, bevor es zur Entscheidung um den Tournee-Sieg nach Innsbruck (3. - 4. Januar) und Bischofshofen (5. - 6. Januar) ins Nachbarland Österreich geht.

Das deutsche Team machte zu Saisonbeginn einen guten Eindruck. Vor allem der Oberstdorfer Karl Geiger gehört zum engen Favoritenkreis um den Tourneetitel. Auch Markus Eisenbichler werden Chancen eingeräumt.

Die Konkurrenz ist aber hart: Der Japaner um Ryoyu Kobayashi, Kamil Stoch aus Polen, die Österreicher um Stefan Kraft und das starke norwegische Team haben alle realistische Chancen auf den großen Coup.

Hier gibt es alle Informationen zur Vierschanzentournee 2021/22 inklusive aller Ergebnisse, dem Gesamtstand und dem Zeitplan.

Vierschanzentournee live im TV

Kommentiert von Gerhard Leinauer, Martin Schmitt und Werner Schuster überträgt Eurosport alle vier Springen und alle Qualifikationen live im TV bei Eurosport 1.

Vierschanzentournee: Zeitplan

28.12., 16:30 Uhr: Qualifikation Oberstdorf | Zum Bericht

Qualifikation Oberstdorf | Zum Bericht 29.12., 16:30 Uhr: Auftaktspringen Oberstdorf

Auftaktspringen Oberstdorf 31.12., 14:00 Uhr: Qualifikation Garmisch-Partenkirchen

Qualifikation Garmisch-Partenkirchen 01.01., 14:00 Uhr: Neujahrsspringen Garmisch-Partenkirchen

Neujahrsspringen Garmisch-Partenkirchen 03.01., 13:30 Uhr: Qualifikation Innsbruck

Qualifikation Innsbruck 04.01., 13:30 Uhr: Bergiselspringen Innsbruck

Bergiselspringen Innsbruck 05.01., 17:15 Uhr: Qualifikation Bischofshofen

Qualifikation Bischofshofen 06.01., 17:30 Uhr: Abschlussspringen Bischofshofen

Vierschanzentournee im Livestream

Eurosport überträgt alle Springen und Qualifikationen im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+.

Für 6,99 Euro pro Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich aller Bonuskanäle im Eurosport Player, sondern auch ein umfassendes Streamingangebot mit zahlreichen Filmen, Serien und anderen TV-Sendern.

Vierschanzentournee im Liveticker

Eurosport.de liefert Euch alle News, Hintergrundinformationen und die besten Highlight-Videos zur Tournee. Hier gibt es auch Liveticker zu allen vier Springen.

Vierschanzentournee - Oberstdorf: K.o.-Duelle im ersten Durchgang

Auf die deutsche Tourneehoffnung Karl Geiger wartet im Auftaktspringen der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf eine lösbare Aufgabe. Der Lokalmatador trifft auf den Tschechen Viktor Polasek. Markus Eisenbichler bekommt es mit Mackenzie Boyd-Clowes aus Kanada zu tun. Auch Severin Freund ist gegen den Russen Roman Trofimov favorisiert. Ryoyu Kobayashi trifft im japanischen Duell auf Daiki Ito. | Zur Übersicht der K.o-Duelle

Vierschanzentournee: Freund überrascht in der Qualifikation von Oberstdorf - Karl Geiger auf Platz zwei hinter Ryoyu Kobayashi

Severin Freund hat zum Start der Vierschanzentournee bei der Qualifikation in Oberstdorf ein starkes Comeback in den Weltcup gefeiert. Der 33-Jährige kam mit 126,0 Metern auf Platz neun. Karl Geiger sprang auf Rang zwei (127,5 m), Markus Eisenbichler (132,0 m) zeigte als Sechster ansteigende Form. Andreas Wellinger schied enttäuschend aus. Den Sieg schnappte sich Ryoyu Kobayashi (Japan/129,0 m). | Zum Bericht

Vierschanzentournee: Schmitt und Hannawald adeln deutsches Team

Für die ehemaligen Schanzen-Idole Sven Hannawald und Martin Schmitt ist die heutige Nachfolge-Generation um den Tournee-Favoriten Karl Geiger die beste in der Geschichte des deutschen Skispringens. "Diese geballte Stärke ist super. Von der Kompaktheit her gab es definitiv nie ein besseres deutsches Team", sagte Hannawald in einem Doppel-Interview der beiden Ex-Stars im "Allgäuer Anzeigeblatt". | Zum Artikel

Vierschanzentournee: Titelverteidiger Stoch trotz Formkrise zuversichtlich

Titelverteidiger Kamil Stoch geht trotz der Formkrise im polnischen Team zuversichtlich in die 70. Vierschanzentournee. "Es werden ziemlich harte zehn Tage für alle", sagte der 34-Jährige vor der Qualifikation zum ersten Springen am Dienstag (16:30 Uhr live auf Eurosport) in Oberstdorf, "aber es ist immer ein ganz besonderes Event, und deshalb trete ich auch diesmal mit einem Lächeln an." | Zum Artikel

Die Vierschanzentournee: Schuster macht deutschen Fans Hoffnung

Klappt es dieses Jahr endlich wieder mit einem deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee? Werner Schuster macht den Fans Hoffnung vor dem Auftakt: "Gerade dieses Jahr sind die Chancen ziemlich gut", so der Eurosport-Experte vor dem Springen in Oberstdorf. "Das Bewusstsein ist da, der Hunger ist da, es wird gut gearbeitet, und wir sind nicht mehr weit davon entfernt“, fasste er zusammen. | Zum Artikel

Tournee: Geiger Mitfavorit - Die Anwärter auf den Gesamtsieg

Karl Geiger zählt als Gesamtweltcupführender natürlich zum Favoritenkreis. Als sein größter Herausforderer wird der japanische Überflieger Ryoyu Kobayashi gehandelt. Doch auch die Österreicher, Norweger, Polen, Slowenen und die Schweizer dürfen sich Hoffnungen machen. | Zum Artikel

Die Vierschanzentournee: Geiger sendet Kampfansage vor Tournee-Auftakt

Karl Geiger soll endlich, endlich das deutsche Tournee-Trauma beenden. 20 Jahre nach dem Sieg von Sven Hannawald soll mal wieder ein DSV-Adler ganz oben stehen. Geiger befindet sich ohne Frage in der bestmöglichen Form, doch die Konkurrenz ist groß. Den Anfang muss Geiger auf der Schattenbergschanze bewältigen. Los geht es für den "Karle" vor der eigenen Haustür mit der Qualifikation am Dienstag. | Zum Artikel

Vierschanzentournee: Videobeweis im Skispringen beschlossen

Im Skispringen soll in Zukunft der Videobeweis eingesetzt werden. Das sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile gegenüber dem TV-Sender "NRK". Die technischen Hilfsmittel sollen den Punktrichtern bei der Überprüfung der Landung helfen. Bisher mussten sich die fünf Jurymitglieder meistens auf ihren ersten Eindruck verlassen, je nach Blickwinkel und Entfernung zum Aufsprunghang eine schwierige Aufgabe. | Zum Artikel

Schmitt erklärt: Das sind die vier Schlüssel zum perfekten Sprung

