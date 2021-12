Herr Hannawald. Sie sind immer noch der bislang letzte Deutsche, der die Vierschanzentournee gewonnen. Wie groß ist die Hoffnung, dass sich daran nach zwei Jahrzehnten etwas ändert?

Sven Hannawald: 20 Jahre sollten eigentlich genug sein, dass da endlich mal wieder ein Deutscher das genießen darf. Letztes Jahr hatte ich schon die Hoffnung, da es mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler sogar zwei deutsche Kandidaten gab. Und nach Karls Sieg in Oberstdorf war ich auch ungemein euphorisch, doch dann wurde es wieder nichts. Aber es lässt sich vielleicht besser von 20 Jahren schreiben als von 19...

Seit 2015 gab es sechs deutsche Podestplätze, nur zum ganz großen Triumph will es einfach nicht reichen.

Hannawald: Man war wirklich nah dran. Ich komme aber immer darauf zurück, dass es vielleicht einfach nicht sein sollte. Severin Freund beispielsweise hatte damals seine Hausaufgaben gemacht, wurde in der Saison auch Gesamtweltcupsieger. Aber bei der Tournee traf er auf einen Peter Prevc, der auch ultrafit war, und dann lag es an Kleinigkeiten. Da steckst du nicht drin.

Wie schätzen Sie die Siegchancen von Karl Geiger ein, der als Weltcup-Spitzenreiter antritt?

Hannawald: Ein anderer Deutscher gewinnt die Tournee auf keinen Fall, das glaube ich weniger. Wenn einer, dann Karl. Er hat sich weiter verbessert, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das Wochenende in Engelberg war sensationell. Man hat aber auch gesehen, dass Ryoyu Kobayashi sein Hauptkonkurrent sein wird, den sehe ich als den minimal größeren Favoriten. Dennoch habe ich die Hoffnung, dass ich endlich einen Nachfolger erhalte.

Karl Geiger zählt bei der Vierschanzentournee zu den Top-Favoriten Fotocredit: Getty Images

Woran hapert es derzeit bei Markus Eisenbichler?

Hannawald: Wenn er weiß, was er abrufen soll, ist Markus der Wahnsinn. Wenn er aber auf der Suche ist, dann kann es sein, dass er sich wie in Engelberg so weit runterarbeitet, dass er den zweiten Durchgang nicht erreicht, weil er innerlich so vogelwild wird. Das tut mir weh mitanzusehen. Ich mag solche Springer, die noch ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Aber so etwas musst du peinlichst vermeiden, wenn du in deinem Sprung nicht ganz sicher bist.

Also wird Karl Geiger ein deutscher Alleinunterhalter? Oder kann jemand anderes aus dem Team noch überraschen?

Hannawald: Mich freut es ungemein, dass Andreas Wellinger auf dem Weg zurück ist. Dass Constantin Schmid weiter an sich glaubt und vorwärts kommt. Dass Pius Paschke sich wieder findet. Dass Stephan Leyhe nach der Verletzung wieder super dabei ist. Es sieht gut aus in der Breite, das ist wichtig für Karl. Wenn er mit großem Abstand der Alleinige wäre, hätte er ein zusätzliches Thema zu verarbeiten.

Wer springt um den Tourneesieg mit - neben Geiger und Kobayashi?

Hannawald: Stefan Kraft kann wieder zu einem Favoriten werden, wenn er Tourneeluft schnuppert. Halvor Egner Granerud hat in einzelnen Sprüngen gezeigt, dass es schnell wieder nach vorne gehen kann. Den Schweizer Kilian Peier würde ich mit reinnehmen, der hat daheim in Engelberg bei schwierigsten Bedingungen beinahe gewonnen. Bei den Polen darf man Kamil Stoch nicht ganz abschreiben.

Wie sehr leidet die Tournee darunter, dass Zuschauer wegen der Pandemie erneut komplett fehlen?

Hannawald: Bei der Tournee hast du dich schon gefreut, wenn du nach den Weihnachtstagen im Auto nach Oberstdorf saßt, weil du gewusst hast, was da Schönes auf dich zukommt. Volle Stadien, das Anpeitschen der Stadionsprecher - ein großes Fest. Die Tournee ist zwar immer noch groß - aber es wird wieder schönere Jahre geben.



Das könnte Sie auch interessieren: Vierschanzentournee: Springen in Oberstdorf live im TV und Stream

