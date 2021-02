. "Da muss ich ehrlich und realistisch sein, so bin ich für das Team keine Hilfe. In dieser Situation, in der ich momentan stecke, wäre das nicht optimal", sagte die Sotschi-Olympiasiegerin, die nach langer Verletzungspause erst kurz vor der WM ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrt war, exklusiv bei Eurosport: