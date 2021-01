Skispringen

Willingen: Markus Eisenbichler glänzt in der Qualifikation - Kampfansage an Granerud, Stoch und Co.

Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation zum Weltcup in Willingen die erste Kampfansage an die Konkurrenz um den Gesamtweltcupführenden Halvor Egner Granerud gesendet. Der 29-Jährige landete mit einem Sprung auf 142,0 m auf Platz drei.

00:00:59, 135 angesehen, vor einer Stunde