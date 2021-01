Für die Skispringer wird es in Willingen ernst. Vom 29. bis 31. Januar macht der Weltcup im Sauerland Station.

24/01/2021 AM 20:50

"Stocksauer": Granerud poltert nach verpasstem Sieg in Lahti

Los geht es mit der Qualifikation am 29. Januar um 15:45 Uhr. Am 30. Januar um 16:00 Uhr und am 31. Januar um 16:15 Uhr findet jeweils ein Einzelwettbewerb statt.