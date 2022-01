Skispringen

Constantin Schmid im ersten Durchgang in Willingen vom Winde verweht - DSV-Athlet fängt sich gerade so ab

Schreckmoment für den DSV: Bei kräftigem Wind in Willingen kommt Constantin Schmid nach dem Schanzentisch nicht in seine Flugposition, muss stark korrigieren und den Flug abbrechen. Der 22-Jährige landet 105 Metern und scheidet nach dem ersten Durchgang als 49. aus. Dennoch Glück für den Skispringer, der für die Olympischen Spiele in Peking nominiert wurde: Es bleibt beim kurzen Schock für Schmid.

00:01:02, vor 39 Minuten