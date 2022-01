Skispringen

Stefan Hula stürzt bei Weltcup in Willingen nach Sprung auf 125 Meter - Pole bleibt unverletzt

Schrecksekunde beim Skispringen in Willingen: Der 35 Jahre alte Routinier Stefan Hula verliert im Landeanflug bereits leicht die Kontrolle über seine Skier, stürzt dann bei der Landung bei 125 Metern unsanft auf den Hang. Doch glücklicherweise steht der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Pyeongchang in der Mannschaft wieder auf und bleibt offenbar unverletzt.

00:01:39, vor einer Stunde