Skispringen

Wisla: Dawid Kubacki fliegt beim Weltcup-Auftakt mit Bestweite zum Quali-Sieg und lässt Polen jubeln

Dawid Kubacki beschert den polnischen Fans beim Weltcup-Auftakt in Wisla gleich in der Qualifikation Grund zum Jubeln. Der Pole fliegt bei der Weltcup-Premiere auf Matten auf die Tagesbestweite von 133 Meter und sichert sich damit Rang eins. Damit untermauert er zudem seine Favoritenrolle vor dem ersten Springen des WM-Winters am Samstag. Kubackis Sprung zum Qualifikationssieg im Video.

00:01:01, vor 21 Minuten