Skispringen

Wisla: Freund kämpft sich durch die Qualifikation

Severin Freund feiert bei der Qualifikation zum ersten Einzelspringen der Saison in Wisla seine Rückkehr in den Weltcup. Der Weltmeister von 2015 zeigte einen soliden Sprung auf 115 Meter und schaffte es in die Top 50. Sein Qualifikationssprung im Video.

