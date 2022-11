Skispringen

Karl Geiger im Exklusiv-Interview: "Fehlt noch was, damit es richtig rascheln kann"

Skisprung-Star Karl Geiger blickt bei Eurosport auf die Weltcup-Saison voraus, die am 4. November in Wisla beginnt. "Es fehlt noch was, damit es richtig rascheln kann", sagt der Oberstdorfer im HInblick auf seine aktuelle Form.

00:04:50, vor 2 Stunden