Skispringen

Wisla: Markus Eisenbichler quält sich bei Regen durch die Qualifikation - DSV-Star aber in den Top 50

Kein Saisonstart nach Maß: Markus Eisenbichler muss sich in der ersten Qualifikation des Winters in Wisla, die allerdings auf Matten ausgetragen wird, mit 117 Metern begnügen. Damit schafft es der Siegsdorfer nicht mal unter die besten 30. Beim ersten Saisonspringen am Samstag ist der sechsmalige Weltmeister aber dabei. Eisenbichlers Sprung im Video.

00:00:57, vor einer Stunde