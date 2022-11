Skispringen

Wisla - Philipp Raimund segelt in der Qualifikation auf Matten sensationell in die Top fünf: "Wahnsinn!"

Philipp Raimund hat in der Qualifikation zum Weltcup-Auftakt auf Matten im polnischen Wisla einen brillanten Saisonstart hingelegt. Der 22-Jährige zeigte einen starken Sprung auf 129 Meter und setzte sich damit zunächst an die Spitze. Dort blieb er auch eine Weile. Am Ende wurde Raimund hervorragender Vierter und damit mit Abstand bester Deutscher. Der Sprung des Youngsters im Video.

00:01:02, vor einer Stunde