"Ich kann wieder saugute Sprünge zeigen, wenn ich einen guten Tag habe", sagte Geiger dem "SID" vor der Entscheidung am Samstag (ab 16.30 Uhr im Eurosport Liveticker ). Dass er nach Wochen voller Zweifeln wieder zu einem selbstbewussten Medaillenkandidaten geworden ist, sieht er auch im kleinen Schattenberg-Bakken begründet: "Das ist wirklich eine Superschanze, um sich in Form zu bringen, wenn man nicht in Form ist. Sie ist nicht ganz tückenlos, aber ich mag sie."

Auch wenn der Oberstdorfer Lokalheld frischgebackener Skiflug-Weltmeister ist, den größten Karriere-Erfolg also auf der größten Anlage gefeiert hat - den Spitznamen "Kleinschanzen-Karle" trägt er immer noch zurecht. "Ich bin sehr absprungstark, das zahlt sich da aus", sagte Geiger, der schon bei der WM-Generalprobe in Rasnov von einer "Neunziger" auf das Podest flog. In der Qualifikation am Freitag war Geiger als Elfter bester Deutscher vor Eisenbichler (14.).