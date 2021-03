Freund startet in der Qualifikation am Donnerstag (17.30 Uhr) neben Titelverteidiger Markus Eisenbichler, dem WM-Zweiten Karl Geiger, Pius Paschke und Martin Hamann. Nicht zum Einsatz kommt somit Constantin Schmid. Die Medaillen werden am Freitag (ab 17.00 Uhr im Eurosport Liveticker) vergeben.