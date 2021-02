Skispringen

WM Oberstdorf - Karl Geiger fliegt auf der Normalschanze zu Silber: "Karl ist der Wahnsinn!"

Karl Geiger geht als Vierter in die WM-Entscheidung auf der Normalschanze in Oberstdorf. Im Finale springt er deutlich über die grüne Führungsweite. Mit 102 Meter setzt er sich an die Spitze und holt sich Silber.

