WM Oberstdorf: Katharina Althaus mit starker Qualifikation auf der Schattenbergschanze

Die Skispringerinnen küren bei der WM in Oberstdorf erstmals eine Weltmeisterin auf der Großschanze. In der Qualfikation nutzt Katharina Althaus ihren Heimvorteil aus und springt sich mit 128 Meter in den Kreis der Medaillenanwärterinnen.

