Damit verteidigte der Gesamtweltcupführende sein Gelbes Trikot erfolgreich, verlor aber etwas an Boden an den in Zakopane zweitplatzierten Kraft.

Leyhe, schon in der Vorwoche in Titisee-Neustadt Vierter, lag nach Sprüngen auf 139,0 und 134,0 m (286,5 Punkte) umgerechnet nicht einmal einen Meter hinter dem drittplatzierten Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki (Polen/287,8).

Auch Schmid und Eisenbichler überzeugen

Kubacki hatte nach dem ersten Durchgang noch vor Leyhe geführt, beide zeigten aber einen schwächeren zweiten Sprung. Damit konnte Stoch (295,7) noch nach Platz drei aus dem ersten Durchgang vor Kraft (290,6) seinen 35. Weltcupsieg feiern.

Youngster Constantin Schmid bestätigte als Elfter seine starke Form. Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler, der zuletzt wegen einer Handverletzung alle Einzelspringen seit der Tournee verpasst hatte, meldete sich mit Platz zwölf zurück. Pius Paschke kam auf Rang 14.

Team-Weltmeister Richard Freitag, der nach dem Qualifikations-Scheitern beim Tourneespringen in Oberstdorf wegen Formschwäche aus dem Team genommen worden war, erlitt beim Comeback einen schmerzlichen Rückschlag und verpasste als 48. den zweiten Durchgang deutlich.

