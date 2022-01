Beim Wettkampf am vergangenen Sonntag in Bischofshofen war die deutsche Mannschaft auch aufgrund eines Sturzes von Karl Geiger nur auf Platz sechs gelandet.

Knapp drei Wochen vor dem Start der Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) lag das deutsche Quartett mit 1034,7 Punkten umgerechnet 67 Meter hinter den überraschend deutlich überlegenen Slowenen (1101,7).

Geiger zog vor 9000 Zuschauern in der letzten Runde noch knapp an den Japanern um Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (1034,1) vorbei. Sechs Tage zuvor hatte die deutsche Auswahl in Bischofshofen auch aufgrund eines Sturzes Geigers nur Platz sechs belegt.

Neben Geiger, der mit 135,5 und 137,0 m glänzte, zeigte vor allem Markus Eisenbichler mit 126,0 und der Tagesbestweite von 141,5 m im zweiten Durchgang eine starke Leistung. Stephan Leyhe (129,5+117,0) sowie Severin Freund (121,5+128,5) fielen jeweils bei einem schwachen Sprung ab.

(mit SID)

