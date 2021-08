Preisgeld

Sieger: 100.000,00 £ (118.000,00 €)

unterlegener Finalist: 45.000,00 £ (53.100,00 €)

Halbfinale: 20.000,00 £ (23.600,00 €)

Viertelfinale: 12.000,00 £ (14.160,00 €)

Achtelfinale: 7.000,00 £ (8.260,00 €)

letzte 32: 5.000,00 £ (5.900,00 €)

letzte 64: 3.000,00 £ (3.540,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (5.900,00 €)

Preisgeld gesamt: 470.000,00 £ (554.600,00 €)

Format

Das Besondere bei den British Open wird sein, dass jede Runde frei ausgelost wird (keine Setzungen).

Distanzen

Alle Runden bis zum Achtelfinale werden über „best of 5“ gespielt, Viertelfinale und Halbfinale „best of 7“ und das Finale über „best of 11“.

Bisherige Champions

1984/85: Silvino Francisco - Kirk Stevens 12-9

1985/86: Steve Davis - Willie Thorne 12-7

1986/87: Jimmy White - Neal Foulds 13-9

1987/88: Stephen Hendry - Mike Hallett 13-2

1988/89: Tony Meo - Dean Reynolds 13.6

1989/90: Bob Chaperon - Alex Higgins 10-8

1990/91: Stephen Hendry - Gary Wilkinson 10-9

1991/92: Jimmy White - James Wattana 10-7

1992/93: Steve Davis - James Wattana 10-2

1993/94: Ronnie O'Sullivan - James Wattana 9-4

1994/95: John Higgins - Ronnie O'Sullivan 9-6

1995/96: Nigel Bond - John Higgins 9-8

1996/97: Mark J. Williams - Stephen Hendry 9-2

1997/98: John Higgins - Stephen Hendry 9-8

1998/99: Fergal O'Brien - Anthony Hamilton 9-7

1999/00: Stephen Hendry - Peter Ebdon 9-5

2000: Peter Ebdon - Jimmy White 9-6

2001: John Higgins - Graeme Dott 9-6

2002: Paul Hunter - Ian McCulloch 9-4

2003: Stephen Hendry - Ronnie O'Sullivan 9-8

2004: John Higgins - Stephen Maguire 9-6

Maximum Breaks

1992: James Wattana (Achtelfinale gegen Tony Drago)

1995: David McDonnell (Qualifikation im September 1994 gegen Nic Barrow)

1999 (April): Jason Prince (Qualifikation im Januar 1999 gegen Ian Brumby)

1999 (April): Graeme Dott (letzte 64 gegen David Roe)

1999 (September): Stephen Hendry (Finale gegen Peter Ebdon)

2003: John Higgins (letzte 32 gegen Michael Judge)

