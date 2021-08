Für Mark Williams war es der 24. Triumph bei einem Weltranglisten-Turnier, 25 Jahre nach seinem ersten Turniersieg. Die British Open hatte er schon einmal vor 24 Jahren gewonnen. Gary Wilson muss weiter auf seinen ersten Turniersieg warten. In seinem zweiten Finale kämpfte er immerhin auf Augenhöhe; in seinem ersten Endspiel war er 2015 bei den China Open gegen Mark Selby mit 2:10 untergegangen. Trotzdem meine er in Leicester enttäuscht: „Ich habe so hart dafür gekämpft, hier zu gewinnen.“

Zu Beginn taten sich beide schwer. Während Mark Williams aber immerhin noch seine Mini-Breaks spielte, verfehlte Gary Wilson die Taschen klar. So ging der Waliser mit 1:0 in Führung. Wilson glich aber umgehend aus; der zweite Frame war fast ein Spiegelbild des ersten. Dann aber nahm das Finale Fahrt auf. Mit einer 111 holte sich Williams die Führung zurück und hatte auch im vierten Frame die erste Chance, doch beim Splitversuch hatte er Pech. Dank einer 62 glich Wilson erneut aus.

Beflügelt davon gong Gary Wilson dank einer 101 nach dem Interval sogar erstmals in Führung. Aber Mark Williams ließ sich nicht abschütteln, sondern machte das 3:3; die letzte Rote lochte er im sechsten Frame dabei als Double. Eine 75 brachte dem Waliser dann sogar das 4:3.

Eine Vorentscheidung war auch das noch nicht. Im kampfbetonten achten Frame glich Wilson nämlich auf Blau aus. Aber dann schaltete Williams einen Gang hoch. Im neunten Durchgang hatte er zwar zunächst nach 25 Punkten beim Split erneut Pech, doch anschließend spielte er eine Clearance von 115 Punkten, bei der er zu jeder der elf Roten auch Schwarz lochte.

Die Entscheidung fiel, als Wilson im zehnten Frame bei einem Splitversuch Pink verschoss. Williams nutzte das zu einem Break von 44 Punkten, die am Ende reichten.

