Im zweiten Frame erzwang Jack Lisowski zwar eine Re-spotted Black, aber Selby lochte auch diese Extra-Schwarze spektakulär als Double. Anschließend legte Lisowski zwar eine 46 vor, aber der fast fehlerlos spielende Selby fing ihn erneut ab. Nur im vierten Frame zeigte Lisowski sein Können mit einer 119. Selby beendete seine Lehrstunde dann aber stilvoll mit seinem zweiten Century, einer 117.

Selby trifft nun auf Mark Allen Der musste viel mehr investieren, um das Viertelfinale zu erreichen. Der Nordire schlug Judd Trump mit 4:3. Mit 2:0 war Allen in Führung gegangen. Trump, der sich lange schwertat, glich aber zum 2:2 aus. Die erneute Führung von Allen glich Trump mit einer 109 aus.

Der Ex-Weltmeister hatte auch im siebten Frame wie so oft die erste Chance, doch erneut musste er frühzeitig den Tisch verlassen, dieses Mal nach 38 Punkten. Nach einer 55 hielt Allen alle Trümpfe in der Hand und gewann auch das anschließende Safe-Duell.

In blendender Form präsentierte sich am Donnerstag auch Noppon Saengkham. Der Thailänder hatte am Nachmittag mit Zhao Xintong einen der Turnier-Favoriten mit 4:1 ausgeschaltet und ließ am Abend Jordan Brown mit 4:0 keine Chance. Saengkham hatte das Match mit einer 116 begonnen. Brown musste sich insgesamt mit 43 Punkten begnügen. Saengkham trifft nun auf Jamie Jones, der Ben Woollaston mit 4:2 schlug.

Lu Haotian spielte bei seinem 4:1 über Matthew Stevens Breaks von 141 und 131 Punkten. Sein Viertelfinalgegner ist Robbie Williams, der sein 4:3 über Steven Hallworth mit einer 134 beendete, nachdem er schon mit 2:3 hinten lag.

In einem Match mit vielen hohen Breaks setzte sich Yuan Sijun mit 4:3 gegen Anthony Hamilton durch. Yuan legte immer wieder vor, aber Hamilton ließ sich nicht abschütteln und spielte mit einer 138 und einer 135 sogar zwei Centuries. Yuan hatte eine 113 geschafft. Sein nächster Gegner ist Ryan Day, der mit seinem 4:2 über Graeme Dott als Letzter das Ticket für die Runde der letzten Acht löste.

