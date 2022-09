Mark Selby war im ersten Frame gegen Cao Yupeng 61:0 in Führung gegangen, doch Cao Yupeng hatte noch eine Comeback-Chance. Er verschoss jedoch Braun nach der letzten Roten und ermöglichte Selby so das 1:0. Mit einer 70 glich Cao dann zwar aus, doch der nächste Frame war wieder umkämpft, und wieder setzte sich Selby durch.

Anschließend erhöhte der Engländer mit einer 90 sogar auf 3:1. Der Gewinn des fünften Frames durch Cao änderte nichts mehr. Mit einer 109 machte Selby den Sieg perfekt.

Jack Lisowski profitierte von den vielen Fehlern, die Lu Ning machte. Oftmals schenkte der Chinese seinem Gegner dabei auch eine Chance. Lisowski bewies in den taktischen Phasen aber auch viel Geduld. Mit Top-Breaks von 64 und 83 Punkten war Lisowski mit 3:0 in Führung gegangen.

Lu holte dann zwar den zerfahrenen vierten Frame, aber das blieb Ergebniskosmetik. Eine 111 von Lisowski war der Schlusspunkt.

In einem dramatischen siebten Frame sicherte sich Graeme Dott in seiner typischen kämpferischen Art mit 4:3 gegen Xiao Guodong das Ticket für das Achtelfinale. Xiao hatte in diesem Decider schon 65:1 geführt - Dott brauchte bereits zwei Snooker. Aber der "Pocket Dynamo" holte die Extrapunkte und gewann Frame und Match auf Schwarz.

Zuvor hatte Judd Trump mit einem souveränen 4:0 über Dean Young die Runde der letzten 32 erreicht. Trump brauchte zwar einen halben Frame, um zu seinem Spiel zu finden, aber dann schaffte er aus einem zerstörten Bild ein Break von 52 Punkten zum 1:0.

Nach weiteren Serien von 84, 100 und 64 Zählern war sein Arbeitstag vorbei. Young zeigte zwar schöne Einsteiger, schaffte aber keine nennenswerten Breaks und Trump nutzte seine Fehler gnadenlos.

Allen makellos - Ding formverbessert

Mark Allen schaffte bei seinem 4:1 über Li Hang zwei Centuries von 133 und 100 Punkten. Noppon Saengkham hatte bei seinem 4:0 über Fraser Patrick eine gute Chance auf ein Maximum, doch nach 113 Punkten verschoss er den 15. schwarzen Ball.

Nichts anbrennen ließ Yan Bingtao bei seinem 4:0 über Andy Lee. Bei Ding Junhui zeigt die Formkurve wieder nach oben. Bei seinem 4:1 über Joe Perry spielte er vier Breaks von mehr als 50 Punkten.

