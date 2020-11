In der ersten Session des Tages hatte sich O'Sullivan in gerade einmal 50 Minuten gegen Michael Holt (4:1) durchgesetzt. Gegen Allen konnte der sechsmalige Weltmeister jedoch nicht mehr an seine Glanzleistung aus dem Erstrundenmatch anknüpfen. Beim Stand von 3:3 verlor er drei Frames in Serie und somit auch die Partie.